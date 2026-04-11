東京六大学野球の春季リーグが１１日、神宮球場で開幕を迎える。開幕日には明大―東大（１１時試合開始予定）、立大―慶大の２試合が行われる。開会式では、明大の福原聖矢主将（４年＝東海大菅生）が選手宣誓を務めた。澄み渡る青空の下、「我々、東京六大学選手一同は１００周年を迎えた神宮球場で本日、開幕を迎えられることを誇りに思います。１００年の歴史を胸に、次の１００年に向けて歴史をつないでいく者として、支え