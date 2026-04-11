東京六大学野球の春季リーグが１１日、神宮球場で開幕を迎える。開幕日には明大―東大（１１時試合開始予定）、立大―慶大の２試合が行われる。

開会式では、明大の福原聖矢主将（４年＝東海大菅生）が選手宣誓を務めた。澄み渡る青空の下、「我々、東京六大学選手一同は１００周年を迎えた神宮球場で本日、開幕を迎えられることを誇りに思います。１００年の歴史を胸に、次の１００年に向けて歴史をつないでいく者として、支えてくださる全ての方々への感謝を胸に正々堂々、全力でプレーします。六大学の新たな歴史の１ページ目にふさわしい、熱い戦いをお見せすることをここに誓います」と語った。

東京六大学では今春リーグ戦からＤＨ（指名打者）制が導入されるほか、安全面を考慮してＮＰＢ（日本野球機構）が使用する「拡大ベース」も導入。昨春リーグ戦から学生野球で初めて導入したビデオ検証では、検証中にバックスクリーンで検証映像を映すように変更され、これまで７回だった降雨などによるコールドゲームの試合成立も５回となる。

創設１０１年目を迎え、変化を取り入れながら前進する東京六大学野球。新ルール導入に伴う各チームの戦術なども見どころとなりそうだ。