シャンソン歌手クミコ（71）が9日、ブログを更新。16歳以上の自転車の交通違反に、警察が反則金納付を通告できる交通反則切符（青切符）制度が1日に始まったことを受け、私見をつづった。クミコは「自転車が今月からとても厳しい状況に置かれた」と前置きし「基本、車道を走行すべしという規則ができ、他にもたくさんの罰則ができた。スマホを見ながら話しながらなんていうトンデモない人はもちろんNGだろうが、傘を差してもダメ、