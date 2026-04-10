ワシントンで講演するNATOのルッテ事務総長＝9日（ゲッティ＝共同）【ワシントン共同】ロイター通信は9日、トランプ米大統領が北大西洋条約機構（NATO）に対し、エネルギー輸送の要衝ホルムズ海峡の安全確保に向けた支援計画を数日以内に示すよう求めたと報じた。訪米中のNATOのルッテ事務総長がトランプ氏との8日の会談後、欧州各国に迅速な支援を求めるトランプ氏の意向を伝えたという。トランプ氏はNATOが対イラン作戦に非