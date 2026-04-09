米国・ＡＥＷの「ＡＥＷＤＹＮＡＭＩＴＥ」（カナダ・エドモントン）が８日（日本時間９日）に放送され、新日本プロレスのＩＷＧＰヘビー級王者カラム・ニューマン（２３）が電撃登場。?メンター（助言者）?ウィル・オスプレイ（３２）のピンチを救った。オスプレイは１２日（日本時間１３日）の「ＡＥＷＤＹＮＡＳＴＹ」（カナダ・バンクーバー）で、ＡＥＷコンチネンタル王者ジョン・モクスリーに挑戦する。モクスリー率