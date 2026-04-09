関東大学サッカー連盟は9日、部員が大麻を使用した疑いがある問題で無期限活動停止となっていた流通経大が、12日に行われる関東大学リーグ2部の第2節・城西大戦から参加すると発表した。8日に大学が対外試合を含む無期限活動停止措置の解除を決定。違法薬物検査で全部員の陰性を確認し、1日から練習を再開していた。同大サッカー部は2月下旬に部員5人が違法薬物を使用した疑いがあるとして、茨城県龍ケ崎市にある寮が茨城県警