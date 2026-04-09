ダンスロックバンド・DISH//のメンバーで俳優の北村匠海（28）が8日、自身のインスタグラムを更新。レコーディング時に使用している“歌詞メモ”を公開し、ファンの注目を集めている。【写真一覧】「こんなの見せてくれるの?!」北村匠海したレコーディング中の“秘蔵メモ”投稿では「レコーディングのときは鉛筆が欠かせません」とつづり、手書きで書き込まれた歌詞カードの写真を披露。紙面には歌詞の修正や書き込み、イラス