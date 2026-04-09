北村匠海「鉛筆が欠かせません」 レコーディング時の“秘蔵メモ”公開「こんなの見せてくれるの?!」「貴重すぎる」
ダンスロックバンド・DISH//のメンバーで俳優の北村匠海（28）が8日、自身のインスタグラムを更新。レコーディング時に使用している“歌詞メモ”を公開し、ファンの注目を集めている。
【写真一覧】「こんなの見せてくれるの?!」北村匠海したレコーディング中の“秘蔵メモ”
投稿では「レコーディングのときは鉛筆が欠かせません」とつづり、手書きで書き込まれた歌詞カードの写真を披露。紙面には歌詞の修正や書き込み、イラストなどがびっしりと残されており、制作過程のリアルな一端がうかがえた。
楽曲ごとに細かく書き込まれたメモからは、言葉選びや感情表現に向き合う真剣な姿勢が伝わり、アーティストとしてのこだわりが感じられる内容となっている。
この投稿にファンからは「こんなすごいもの見せてくれるの?!」「貴重すぎる」「匠海くんの愛が詰まった楽曲」「歌に込められた思いが伝わってくる」「鉛筆ってやっぱいいよね」など、感激の声が相次いだ。
【写真一覧】「こんなの見せてくれるの?!」北村匠海したレコーディング中の“秘蔵メモ”
投稿では「レコーディングのときは鉛筆が欠かせません」とつづり、手書きで書き込まれた歌詞カードの写真を披露。紙面には歌詞の修正や書き込み、イラストなどがびっしりと残されており、制作過程のリアルな一端がうかがえた。
楽曲ごとに細かく書き込まれたメモからは、言葉選びや感情表現に向き合う真剣な姿勢が伝わり、アーティストとしてのこだわりが感じられる内容となっている。
この投稿にファンからは「こんなすごいもの見せてくれるの?!」「貴重すぎる」「匠海くんの愛が詰まった楽曲」「歌に込められた思いが伝わってくる」「鉛筆ってやっぱいいよね」など、感激の声が相次いだ。