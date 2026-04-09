古河電気工業が大幅続伸。ＡＩデータセンター関連の象徴株として物色され、大商いのなか連日の最高値更新に沸いている。野村証券は８日、同社株のレーティングを３段階で最上位の「バイ」を継続するとともに、目標株価を３万３０００円から４万８５００円に引き上げた。（１）光ファイバーの世界的な需給逼迫（２）水冷モジュールなどの投資（３）持ち分法適用会社である台湾・Ａｓｉａ Ｖｉｔａ