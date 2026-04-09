シアー素材のぴったりしたトップスを着て、カメラに微笑むメガネの女性。長い黒髪は艷やかで、華やかなオーラを振りまいている。この女性は、インフルエンサーのSAKURA.さん。2014年に亡くなったシンガーソングライター・やしきたかじんさん（享年64）の妻としても知られている。【写真】透け感のあるぴったりトップスで、カメラに微笑むSAKURA.さんたかじんさんは1949年10月5日、大阪府大阪市西成区に生まれた。『やっぱ好き