パキスタン首相当事国に自制求める、2週間の停戦遵守を要請 パキスタン首相は当事国に自制を求めた。 紛争地域全域で停戦違反が報告されている、これは和平プロセスの精神を損なうものだ。合意された通り当事国は自制を保ち、2週間の停戦を遵守することを要請する。