【ワシントン共同】米紙ウォールストリート・ジャーナルは8日、米政権が北大西洋条約機構（NATO）加盟国のうち、イラン攻撃に非協力的だとみなした国から協力的な国へと駐留米軍を再配置する案を検討していると報じた。