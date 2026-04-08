【モデルプレス＝2026/04/08】Aぇ! groupの正門良規が、4月7日放送の冠番組『Aぇ! groupのQ＆Aぇ!』（フジテレビ／24時15分〜）に出演。話題の美容施術を体験し、その激変ぶりに反響が寄せられている。【写真】STARTO関西イケメン、韓国での美容施術真っ最中の姿◆正門良規、韓国で話題のリフトアップ施術を体験Aぇ! groupのメンバーが令和の人々が気になっていることを“ガムシャラ”に検証していく同番組。この日の放送では、メ