Aぇ! group正門良規、韓国で美容施術「小顔がさらに小顔に」「見惚れる」ビフォーアフターに絶賛相次ぐ

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【モデルプレス＝2026/04/08】Aぇ! groupの正門良規が、4月7日放送の冠番組『Aぇ! groupのQ＆Aぇ!』（フジテレビ／24時15分〜）に出演。話題の美容施術を体験し、その激変ぶりに反響が寄せられている。

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◆正門良規、韓国で話題のリフトアップ施術を体験


Aぇ! groupのメンバーが令和の人々が気になっていることを“ガムシャラ”に検証していく同番組。この日の放送では、メンバーらが1泊2日の「韓国美肌旅」に挑戦。肌年齢を下げるため、医師のアドバイスのもと美容施術を行った。

事前カウンセリングで「健康な肌」と評価された正門は、さらなる小顔効果が期待できる人気施術「オンダリフト」を体験。施術後、正門はリフトアップ効果に「めっちゃ上がってる」と満足。メンバーからも「一番変わった」「目力すごい」と評された。

◆正門良規の変化に絶賛の声


この正門の変化を受け、ネット上では「美しさに声出た」「ビフォーアフターに驚き」「正門くんの小顔がさらに小顔に」「イケメンすぎて見惚れる」など絶賛の声が寄せられ、話題を呼んでいる。（modelpress編集部）


情報：フジテレビ

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