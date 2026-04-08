Aぇ! group正門良規、韓国で美容施術「小顔がさらに小顔に」「見惚れる」ビフォーアフターに絶賛相次ぐ
【モデルプレス＝2026/04/08】Aぇ! groupの正門良規が、4月7日放送の冠番組『Aぇ! groupのQ＆Aぇ!』（フジテレビ／24時15分〜）に出演。話題の美容施術を体験し、その激変ぶりに反響が寄せられている。
【写真】STARTO関西イケメン、韓国での美容施術真っ最中の姿
Aぇ! groupのメンバーが令和の人々が気になっていることを“ガムシャラ”に検証していく同番組。この日の放送では、メンバーらが1泊2日の「韓国美肌旅」に挑戦。肌年齢を下げるため、医師のアドバイスのもと美容施術を行った。
事前カウンセリングで「健康な肌」と評価された正門は、さらなる小顔効果が期待できる人気施術「オンダリフト」を体験。施術後、正門はリフトアップ効果に「めっちゃ上がってる」と満足。メンバーからも「一番変わった」「目力すごい」と評された。
この正門の変化を受け、ネット上では「美しさに声出た」「ビフォーアフターに驚き」「正門くんの小顔がさらに小顔に」「イケメンすぎて見惚れる」など絶賛の声が寄せられ、話題を呼んでいる。（modelpress編集部）
情報：フジテレビ
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【写真】STARTO関西イケメン、韓国での美容施術真っ最中の姿
◆正門良規、韓国で話題のリフトアップ施術を体験
Aぇ! groupのメンバーが令和の人々が気になっていることを“ガムシャラ”に検証していく同番組。この日の放送では、メンバーらが1泊2日の「韓国美肌旅」に挑戦。肌年齢を下げるため、医師のアドバイスのもと美容施術を行った。
◆正門良規の変化に絶賛の声
この正門の変化を受け、ネット上では「美しさに声出た」「ビフォーアフターに驚き」「正門くんの小顔がさらに小顔に」「イケメンすぎて見惚れる」など絶賛の声が寄せられ、話題を呼んでいる。（modelpress編集部）
＼3/31 FOD先行配信スタート?／— 【公式】 Aぇ! groupのQ&Aぇ! (@qaefujitv) March 29, 2026
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3/31 12時〜FODにて先行配信します！
?予告?
1泊2日の美容旅で
一番肌年齢が下がるのは誰?!
美肌選手権in韓国??
??地上波放送：4/7(火) 24時15分〜 ※関東ローカルほか 放送
??FOD先行配信：3/31(火) 12時〜#QandAぇ #Aぇ?group pic.twitter.com/1MZnqz4OsX
情報：フジテレビ
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