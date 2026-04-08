林業の新たな担い手を育成する「とくしま林業アカデミー」の入学式が4月7日、徳島市で行われ、18歳から60歳までの男女13人が入学しました。とくしま林業アカデミーは、林業の現場で即戦力となる人材を育てようと、2016年に開設されました。11期目となる2026年度は、18歳から60歳までの男女13人が入学しました。式では、徳島森林づくり推進機構の理事長を務める志田敏郎副知事が「知恵を余すことなく吸収してください」