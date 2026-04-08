３人組ロックバンド・ＴＨＥＡＬＦＥＥが７日、日本テレビ系「Ｘ秒後の新世界」で、桜井賢が歌うと思っていない人が多数いる…という調査結果に言及した。番組では「そっちかい！」と思うものを調査。その中で、ＴＨＥＡＬＦＥＥを知らない人たちに、３人の中で誰がリードボーカルで歌うのか？と調査した結果、桜井が歌うと思った人は４０人中７人しかいなかった。この結果を３人に伝えると、高見沢俊彦は「本当に？」と