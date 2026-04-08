３人組ロックバンド・ＴＨＥ ＡＬＦＥＥが７日、日本テレビ系「Ｘ秒後の新世界」で、桜井賢が歌うと思っていない人が多数いる…という調査結果に言及した。

番組では「そっちかい！」と思うものを調査。その中で、ＴＨＥ ＡＬＦＥＥを知らない人たちに、３人の中で誰がリードボーカルで歌うのか？と調査した結果、桜井が歌うと思った人は４０人中７人しかいなかった。

この結果を３人に伝えると、高見沢俊彦は「本当に？」と仰天。桜井は「そうだよね」と苦笑いだ。多くの人はセンターの坂崎幸之助が歌うと思っていたといい、番組スタッフは「坂崎さんがセンターにいるのが良くないのでは？」と直球質問だ。

すると高見沢が「真ん中にしておかないとダメなんです」と言い出し、その理由に「身長差がありますんで。バランスが悪くなっちゃう」と説明。スタジオも「ああ、そういうことなんだ！」と納得だ。

また、一番派手な高見沢が歌わないことにも違和感を覚えるというと、高見沢は「歌ってます。３人ともリードボーカル」と反論した後「シングルは桜井が多いんで」と釈明だ。ならばその割り振りはどうしているのか？と聞くと「不思議なんですけど、俺たち誰も歌いたがらないんですよ」とビックリ回答。そのため「３人でオーディションでこいつがいいなってやってたが、最近は面倒臭いんで多数決です」と話していた。