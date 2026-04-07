実施中 【拡大画像へ】 AmazonのKindleストアにて、マンガ「メイドインアビス」のセールが実施されている。 本作は竹コミ！にて連載中の作品で、アニメ化や映画化も行なわれている。セールの期間中、第1巻から第5巻までが11円に、以降の6巻から14巻までも半額に近い価格で購入できる。