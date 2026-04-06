イランで撃墜されたアメリカ軍のF15戦闘機の乗員救出作戦について、詳細が明らかになりました。【映像】トランプ氏「米史上最も大胆な救出作戦を成功」ニューヨーク・タイムズによりますと、イランで撃墜されたF15戦闘機に搭乗していた乗員1人は、位置を特定されないよう通信装置の使用を控え、およそ2100メートルの山の尾根に登ったり岩の割れ目に潜んだりしてイランの追跡から24時間以上逃れ続けたということです。また、