21得点、7リバウンドだったレーカーズの八村塁＝5日、ダラス（NBAE・ゲッティ＝共同）【ダラス共同】米プロバスケットボールNBAは5日、各地で行われ、レーカーズの八村塁は敵地テキサス州ダラスで行われたマーベリックス戦に先発出場し、39分2秒プレーして21得点、7リバウンドだった。試合は128―134で敗れ、50勝28敗となった。ブルズとツーウエー契約を結ぶ河村勇輝はサンズ戦に途中出場し、5分58秒プレーして3得点、2アシス