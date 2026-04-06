“4人乗りミニバン”とはレクサスは2026年3月12日、高級ミニバン「LM」の一部改良モデルを発表しました。LMは「ラグジュアリー ムーバー（Luxury Mover）」というコンセプトのもと開発されたモデルで、移動時間そのものを快適に過ごせる空間づくりを重視したショーファードリブンのミニバンです。【画像】超カッコいい！これがレクサス新型「4WD×4人乗りミニバン」です！ 画像を見る！（77枚）LMの初代モデルは2019年、上海