大河ドラマ『豊臣兄弟！』でも注目を集める豊臣秀吉。名将で知られる秀吉には美食家のイメージがあるが、その食卓に並んでいたのは、意外にも質素な「思い出の味」だった。茶聖・千利休と共に作り上げた懐石料理の原点、そして衰えゆく体力を補うために晩年に食したある獣肉とは。 【画像】どんな味か想像もつかない、秀吉が好んで食べたジビエ 河合敦氏の書籍『戦国武将は戦がないとき、何をしていたのか』より一