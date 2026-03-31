俳優の矢代卓也(26)が31日、自身のXを更新。同日をもって所属事務所を退所し、芸能活動に区切りをつけると発表した。矢代は「この度、2026年3月31日をもちまして、契約満了に伴い、ソニー・ミュージックエンタテインメントを退所し、芸能活動に一区切りをつけることといたしました」とし、「これまで約11年間にわたり支えてくださった関係者の皆様、そして温かく応援してくださった皆様に、心より深く感謝申し上げます」と感謝