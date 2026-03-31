「ヤクルト−広島」（３１日、神宮球場）柔道女子５２キロ級で東京五輪金メダルの阿部詩（パーク２４）が、ヤクルトの本拠地開幕戦で始球式を務めた。背番号「８０５」のユニホーム姿で登場。大きく振りかぶって投じた山なりのボールは、捕手のほんの少し手前で弾むショートバウンド投球となったが、阿部は笑顔。スタンドからは大きな拍手と歓声が起こっていた。テレビ中継では「８０５」は愛犬の誕生日だと紹介された。