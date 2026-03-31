LOVE PSYCHEDELICOが、interfmにて2013年から約13年間にわたり放送したレギュラー番組『Third Stone from The Sun』が2026年3月をもって幕を下ろした。そんな番組終了を惜しむリスナーからの熱烈な要望に応え、2026年4月より、NAOKIが単独でDJを務める新番組『Radio Da Da』がスタートすることを発表した。本番組では、NAOKIの音楽的ルーツである1950年代から’70年代の洋楽をメインにセレクト。年代やジャンルの垣根を超え、アー