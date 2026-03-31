帝拳ジムで公開練習ボクシングのWBC世界バンタム級2位の那須川天心（帝拳）が31日、都内の所属ジムで公開練習を行った。4月11日に東京・両国国技館で、同級1位の元2階級制覇王者フアンフランシスコ・エストラダ（メキシコ）との同級挑戦者決定戦を行う。負ければ連敗となり“後がない”状況。再起を懸けた重要な一戦に臨む。興行はAmazon Prime Videoで生配信される。戦績は27歳の那須川が7勝（2KO）1敗、35歳のエストラダが45勝