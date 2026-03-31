富士通は3月30日、企業や組織のモダナイゼーションを支援するため、生成AIを活用して既存のレガシーシステムに含まれるCOBOL言語などのソースコードを解析し、既存システムの内容を把握するための設計書を自動生成するサービス「Fujitsu Application Transform powered by Fujitsu Kozuchi」をSaaSモデルで提供を開始することを発表した。「Fujitsu Application Transform powered by Fujitsu Kozuchi」の概要図○サービス提供の背