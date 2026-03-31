声優・俳優の寺井らんが3月31日、自身のインスタグラムを更新し、所属事務所を退所し、俳優・声優業を廃業することを発表した。【写真】声優・俳優業の廃業を報告した寺井らんの近影＆報告全文寺井は【大切なお知らせ】と題した文書を投稿し、「私、寺井らんは、2026年3月31日をもちまして俳優・声優業を廃業し、所属事務所を退所することをご報告申し上げます」と報告。続けて制作会社、仲間、事務所に向けて感謝の言葉をつづ