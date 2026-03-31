『梨泰院クラス』『恋するアプリ』吹き替え声優、廃業を報告「明日からは新卒から働いていた会社でいちからお世話になります！」【報告全文】
声優・俳優の寺井らんが3月31日、自身のインスタグラムを更新し、所属事務所を退所し、俳優・声優業を廃業することを発表した。
【写真】声優・俳優業の廃業を報告した寺井らんの近影＆報告全文
寺井は【大切なお知らせ】と題した文書を投稿し、「私、寺井らんは、2026年3月31日をもちまして俳優・声優業を廃業し、所属事務所を退所することをご報告申し上げます」と報告。続けて制作会社、仲間、事務所に向けて感謝の言葉をつづった。
また。プライベートでは「私は結婚しており、子供もおります」と告白し、今後については「4月1日からは、大変お世話になっている会社にて、新たな人生をスタートいたします」とした。そして「形は変わりますが、新しい場所でも自分らしく精一杯頑張ります」と意気込み、「最後になりますが、皆様の益々のご多幸を心よりお祈り申し上げます。今まで本当にありがとうございました」と結んだ。
また、インスタグラムのコメント欄には、今後について「明日からは新卒から働いていた会社でいちからお世話になります！実は昨年8月からアルバイトとしてお世話になってましたが4月の節目でありがたい人事をいただきこのような報告となりました」と報告。「母業も、仕事もしっかり頑張ってまた新たな人生を自信もって歩きまーす！！！みなさま本当に応援ありがとうございました」とつづった。
寺井は、3月7日生まれ、東京都出身。声優、俳優として活動し、これまで『恋するアプリ Love Alerm』(Netflix)、『梨泰院クラス』(Netflix)、『二十五、二十一』などの吹き替えや、舞台『赤毛のアン』、PS4・switch『ラピス・リ・アビス』などの作品に出演している。
■報告全文
【大切なお知らせ】
いつも応援してくださる皆様、
そして支えてくださる関係者の皆様へ
私、寺井らんは、
2026年3月31日をもちまして俳優・声優業を廃業し、
所属事務所を退所することをご報告申し上げます。
これまで多くの作品や役柄に出会い、
素晴らしい時間を過ごさせていただきました。
私を信じ、声優として起用してくださった制作会社の皆様、
素晴らしい作品に携わらせていただいた経験は
一生の財産です。
また、未熟な私を温かく見守り、応援してくださった皆様、
切磋琢磨し合い、叱咤激励いただいた俳優仲間の皆様、
そして今日まで二人三脚で歩んでくださった事務所の皆様、
感謝の言葉もございません。
4月1日からは、大変お世話になっている会社にて、
新たな人生をスタートいたします。
プライベートなことではございますが、
私は結婚しており、子供もおります。
これからは一人の社会人として、そして親として、
仕事と子育ての双方に全力を注ぎ、邁進していく所存です。
今まで皆様からいただいた温かいお言葉や経験は、
私にとって一生の宝物です。
形は変わりますが、新しい場所でも
自分らしく精一杯頑張ります。
最後になりますが、
皆様の益々のご多幸を心よりお祈り申し上げます。
今まで本当にありがとうございました。
2026年3月31日 寺井らん
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
明日からは新卒から働いていた会社で
いちからお世話になります！
実は昨年8月からアルバイトとしてお世話になってましたが
4月の節目でありがたい人事をいただき
このような報告となりました
1度目の退職時華々しく送別していただき恐れ入りますが
同期の皆様、また仲良くしてください
母業も、仕事もしっかり頑張って
また新たな人生を自信もって歩きまーす！！！
みなさま本当に応援ありがとうございました。
【写真】声優・俳優業の廃業を報告した寺井らんの近影＆報告全文
寺井は【大切なお知らせ】と題した文書を投稿し、「私、寺井らんは、2026年3月31日をもちまして俳優・声優業を廃業し、所属事務所を退所することをご報告申し上げます」と報告。続けて制作会社、仲間、事務所に向けて感謝の言葉をつづった。
また。プライベートでは「私は結婚しており、子供もおります」と告白し、今後については「4月1日からは、大変お世話になっている会社にて、新たな人生をスタートいたします」とした。そして「形は変わりますが、新しい場所でも自分らしく精一杯頑張ります」と意気込み、「最後になりますが、皆様の益々のご多幸を心よりお祈り申し上げます。今まで本当にありがとうございました」と結んだ。
寺井は、3月7日生まれ、東京都出身。声優、俳優として活動し、これまで『恋するアプリ Love Alerm』(Netflix)、『梨泰院クラス』(Netflix)、『二十五、二十一』などの吹き替えや、舞台『赤毛のアン』、PS4・switch『ラピス・リ・アビス』などの作品に出演している。
■報告全文
【大切なお知らせ】
いつも応援してくださる皆様、
そして支えてくださる関係者の皆様へ
私、寺井らんは、
2026年3月31日をもちまして俳優・声優業を廃業し、
所属事務所を退所することをご報告申し上げます。
これまで多くの作品や役柄に出会い、
素晴らしい時間を過ごさせていただきました。
私を信じ、声優として起用してくださった制作会社の皆様、
素晴らしい作品に携わらせていただいた経験は
一生の財産です。
また、未熟な私を温かく見守り、応援してくださった皆様、
切磋琢磨し合い、叱咤激励いただいた俳優仲間の皆様、
そして今日まで二人三脚で歩んでくださった事務所の皆様、
感謝の言葉もございません。
4月1日からは、大変お世話になっている会社にて、
新たな人生をスタートいたします。
プライベートなことではございますが、
私は結婚しており、子供もおります。
これからは一人の社会人として、そして親として、
仕事と子育ての双方に全力を注ぎ、邁進していく所存です。
今まで皆様からいただいた温かいお言葉や経験は、
私にとって一生の宝物です。
形は変わりますが、新しい場所でも
自分らしく精一杯頑張ります。
最後になりますが、
皆様の益々のご多幸を心よりお祈り申し上げます。
今まで本当にありがとうございました。
2026年3月31日 寺井らん
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明日からは新卒から働いていた会社で
いちからお世話になります！
実は昨年8月からアルバイトとしてお世話になってましたが
4月の節目でありがたい人事をいただき
このような報告となりました
1度目の退職時華々しく送別していただき恐れ入りますが
同期の皆様、また仲良くしてください
母業も、仕事もしっかり頑張って
また新たな人生を自信もって歩きまーす！！！
みなさま本当に応援ありがとうございました。