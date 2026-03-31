「ブルージェイズ−ロッキーズ」（３０日、トロント）ブルージェイズの岡本和真内野手は「７番・三塁」で先発出場し、二回の第１打席でロッキーズ・菅野智之投手と元巨人対決が実現。結果は空振り三振で先輩に軍配があがった。２死無走者で巨人の４番とエースの対決。岡本は初球のツーシームを冷静に見極め、２球目のフォーシームは見逃した。菅野が雄たけびをあげて投じてきた３球目の外角変化球は見極め、４球目のカットボ