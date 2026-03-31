広島の投手指名練習が３０日、マツダスタジアムであり、３１日のヤクルト戦（神宮）に予告先発する森下暢仁投手（２８）が取材に応じ、開幕３連勝の流れをつなぐ投球をすると意気込んだ。前日２９日には、今季から先発に転向した栗林が、初先発を１安打完封勝利で飾った。快投に刺激を受け、同じく開幕３連勝したヤクルト打線を封じる構えだ。日差しを背中いっぱいに浴び、森下がキャッチボールで調整した。上げた左足をいった