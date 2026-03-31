広島の投手指名練習が３０日、マツダスタジアムであり、３１日のヤクルト戦（神宮）に予告先発する森下暢仁投手（２８）が取材に応じ、開幕３連勝の流れをつなぐ投球をすると意気込んだ。前日２９日には、今季から先発に転向した栗林が、初先発を１安打完封勝利で飾った。快投に刺激を受け、同じく開幕３連勝したヤクルト打線を封じる構えだ。

日差しを背中いっぱいに浴び、森下がキャッチボールで調整した。上げた左足をいったん止め、フォームの細部を最終確認する。準備は整った。「しっかりゾーンで勝負していく。あとはサク（坂倉）とコミュニケーションを取りながらやりたい」。頰の汗を拭い、力を込めた。

オフから直球の質を高めることをテーマに置いた。春季キャンプでは、初日から２日連続でブルペン入りもした。「真っすぐをしっかり投げたいと思っていた。継続できている」。神宮は大学時代に慣れ親しんだ“庭”でもある。あとは思い切り腕を振り抜くだけだ。

チームは中日との開幕戦で３連勝。第３戦では、栗林が１安打で初完封した。

「ノーヒットノーランをするんじゃないかなくらいの勢いだった。より一層、自分もやらないとな、という気持ちにさせてもらいました」。盟友の快挙を力に変え、神宮のマウンドに上がる。

ヤクルトは、敵地でＤｅＮＡとの開幕３連戦に３連勝した。「（打線が）つながって点を取っているイメージ。負けないように」。勢いを止めることが、右腕に課せられた役割。さらに６連戦の初戦となる火曜日の登板だけに、連勝を伸ばし自軍の上昇気流を加速させたい。

「とにかくチームも良い流れで来ている。チームが、勝てるように試合をつくっていきたい」。栗林から受け取ったバトンを胸に、いよいよ自身の開幕を迎える。