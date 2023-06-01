山崎賢人が主演する映画『キングダム』シリーズ最新作『キングダム 魂の決戦』より、秦以外の全ての国が手を結び、秦国を絶体絶命の危機に陥れる合従軍のキャスト10名が発表された。総大将として合従軍を束ねる中華屈指の宰相・春申君（しゅんしんくん）に斎藤工。さらに、勝矢、田中圭、一ノ瀬ワタル、渋谷謙人、宍戸開、結木滉星、三山凌輝、中村蒼、三吉彩花が出演する。併せて、特報映像【合従軍ver.】が解禁された。【動画