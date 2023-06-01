【平成の怪物が行く 松坂大輔の探求】元西武でスポニチ本紙評論家の松坂大輔氏（45）による月1回のコラム「松坂大輔の探球」。3月は東京ドーム、そしてフロリダ州マイアミでWBCの熱戦を取材した。WBC連覇を狙った侍ジャパンは準々決勝で無念の敗退。松坂氏は日本から米国に移動しての時差ぼけやピッチクロック対策の必要性などを力説し、今後の戦いへ向けて「自信」をキーワードにした。今月14日。侍ジャパンがベネズエラに敗