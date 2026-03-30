元日本代表でプロサッカー選手の本田圭佑（39）が3月26日、Instagramを更新。練習中のオフショットを投稿した。 【画像】浅野拓磨、31歳の誕生日に“銀髪”オフショット公開！「髪色ステキ」「年々カッコ良さがましてます」 「Guess what kind of face I’m making？」と投稿されたのは、サッカーボールが本田の顔正面にかぶっている瞬間を収めた写真。跳躍してボールを蹴り上げる、躍動感あふれ