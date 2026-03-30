AMG C 63へ迫る発進加速には背徳感メルセデス・ベンツGLC 400 EQテクノロジーは、当然のように速い。車重は2535kgあるが、最高出力は490psだから、0-100km/h加速はAMG C 63へ迫る4.3秒。ボディを僅かに後ろへ傾け、リニアに速度上昇させる様には、背徳感を伴う爽快さがある。【画像】AMG C 63へ迫る加速だけじゃないGLC EQテクノロジー並み居る競合の電動SUV全168枚スポーツ・モード時は、アクセルペダルの反応が少し過敏で