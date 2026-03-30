もう1機の無人戦闘機と性能評価が間近？アメリカの新興防衛企業であるアンドゥリル・インダストリーズは2026年3月24日、無人戦闘機であるYFQ-44A「フューリー」の追加試作機の組み立てを開始したと発表しました。【動画】ほ、ホントに人乗ってないの!? これが、自ら離陸するYFQ-44A「フューリー」です製造はオハイオ州コロンバス近郊に新設された生産施設のアーセナル1で実施されます。YFQ-44Aは、協働戦闘機（CCA）と呼ばれる