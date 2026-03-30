去年の中学生レスリング大会で全国3位に入賞した佐伯南中学校の乙名竜成（おつなりゅうせい）さん（15）が、大相撲の九重部屋に入門することが決まり、意気込みを語りました。 【写真を見る】レスリング全国3位の15歳が角界挑戦、九重部屋入門へ「金星とって親孝行したい」意気込み語る 乙名さんは30日、大分県出身の元大関・千代大海が率いる九重部屋への入門を報告するため、九重親方とともに佐伯市の冨高市長を表敬訪問しま