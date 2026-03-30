【その他の画像・動画等を元記事で観る】 本日、3月30日19時より、TBSにて『CDTVライブ！ライブ！』春の4時間スペシャルが放送される。 ■タイムテーブル 【19時台】＝LOVE「とくべチュ、して」CANDY TUNE「倍倍FIGHT!」原因は自分にある。「ニヒリズムプリズム」Juice=Juice「盛れ！ミ・アモーレ」SWEET STEADY「SWEET STEP」Dream Ami「Zoo ～君がいるから～」（※50音順） ＜名曲ライブ！ライブ！