【今夜放送】『CDTVライブ！ライブ！』春の4時間SP タイムテーブル発表

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本日、3月30日19時より、TBSにて『CDTVライブ！ライブ！』春の4時間スペシャルが放送される。

■タイムテーブル

【19時台】

＝LOVE「とくべチュ、して」

CANDY TUNE「倍倍FIGHT!」

原因は自分にある。「ニヒリズムプリズム」

Juice=Juice「盛れ！ミ・アモーレ」

SWEET STEADY「SWEET STEP」

Dream Ami「Zoo ～君がいるから～」

（※50音順）

＜名曲ライブ！ライブ！＞

JUJU「If We Hold On Together」

Little Glee Monster「アカペラ春ソングメドレー」

（※50音順）

【20時台】

生田斗真「スーパーロマンス」

＝LOVE「劇薬中毒」

EXILE「Rising Sun」

CANDY TUNE「HAPPY BOUNCE BIRTHDAY」

超ときめき♡宣伝部「どりーむじゃんぼ！」

≒JOY「電話番号教えて！」

乃木坂46「最後に階段を駆け上がったのはいつだ？」

レミオロメン「さあはじめよう」

（※50音順）

【21時台】

aoen「秒で落ちた」

EXILE「24karats GOLD LEGACY feat. 松本孝弘」

King Gnu「AIZO」

Tama （Hysteric Blue）「春 ～spring～」

Mr.Children「Saturday」「産声」「Again」「Sign」

M!LK「好きすぎて滅！」「爆裂愛してる」

（※50音順）

＜踊ってみた企画＞

中務裕太（GENERATIONS）

浦川翔平（THE RAMPAGE）

世界（EXILE/FANTASTICS）

木村慧人（FANTASTICS）

深堀未来・砂田将宏（BALLISTIK BOYZ）

川口蒼真（KID PHENOMENON）

小川桜花・山口綺羅（Girls2 ※2は2乗が正式表記）

「好きすぎて滅！（M!LK）

（※50音順）

【22時台】

鈴木雅之「渋谷で5時（2026 Ver.）feat.渋谷凪咲」

乃木坂46「サヨナラの意味」

FANTASTICS「FINALE」

MAZZEL「Get Up And Dance」

（※50音順）

歌唱時間は目安。

生放送につき放送内容などが変更になる場合あり。

■番組の見どころ

Mr.Childrenは最新曲「Saturday」と「産声」をテレビ初披露するのに加え、日曜劇場『リブート』の主題歌「Again」、さらに名曲「Sign」をそれぞれフルサイズで歌唱。

EXILEは、最新曲をフルサイズでテレビ初披露するほか、代表曲「Rising Sun」をパフォーマンス。乃木坂46は、最新曲「最後に階段を駆け上がったのはいつだ？」をフルサイズでテレビ初披露、さらに卒業ソング「サヨナラの意味」をパフォーマンスする。

CANDY TUNEは、最新曲「HAPPY BOUNCE BIRTHDAY」をテレビ初披露。そして大ヒットソング「倍倍FIGHT!」のステージも披露する。

King Gnuは人気アニメのオープニングテーマ「AIZO」、新体制では初出演となる超ときめき♡宣伝部は「どりーむじゃんぼ！」をそれぞれフルサイズでテレビ初披露。また『CDTVライブ！ライブ！』初登場の生田斗真はデビュー曲「スーパーロマンス」、レミオロメンは「さあはじめよう」をそれぞれフルサイズテレビ初歌唱する。

視聴者の反響に応えるおかわりライブでは、＝LOVEが「劇薬中毒」「とくべチュ、して」の2曲、Dream Amiがディズニー映画の日本版プロモーションソング「Zoo ～君がいるから～」をそれぞれフルサイズで再び披露。

鈴木雅之は色あせない名曲「渋谷で5時」を渋谷凪咲と披露、Tama（Hysteric Blue）は春にピッタリな名曲「春 ～spring～」、JUJUはダイアナ・ロスの名曲カバー「If We Hold On Together」、Juice＝JuiceはSNSで大バズり中の「盛れ！ミ・アモーレ」、原因は自分にある。は「ニヒリズムプリズム」、MAZZELは「Get Up And Dance」、FANTASTICSは「FINALE」、SWEET STEADYは「SWEET STEP」、≒JOYは「電話番号教えて！」、aoenは「秒で落ちた」をそれぞれフルサイズライブで魅せる。

Little Glee Monsterは『CDTVライブ！ライブ！春の大感謝祭2026』にて届けた「アカペラ春ソングメドレー」を歌唱。さらに「踊ってみた企画」にLDH選抜が再び登場。中務裕太（GENERATIONS）、浦川翔平（THE RAMPAGE）、世界（EXILE/FANTASTICS）、木村慧人（FANTASTICS）、深堀未来・砂田将宏（BALLISTIK BOYZ）、川口蒼真（KID PHENOMENON）、小川桜花・山口綺羅（Girls2 ※「2」は、二乗が正式表記）の9人で、M!LKの大ヒット曲「好きすぎて滅！」をダンスパフォーマンスする。

■出演アーティスト / 歌唱楽曲

aoen「秒で落ちた」

生田斗真「スーパーロマンス」

＝LOVE「劇薬中毒」「とくべチュ、して」

EXILE「最新曲」「Rising Sun」

CANDY TUNE「HAPPY BOUNCE BIRTHDAY」「倍倍FIGHT!」

King Gnu「AIZO」

原因は自分にある。「ニヒリズムプリズム」

Juice＝Juice「盛れ！ミ・アモーレ」

JUJU「If We Hold On Together」

SWEET STEADY「SWEET STEP」

鈴木雅之「渋谷で5時（2026 Ver.）feat.渋谷凪咲」

Tama（Hysteric Blue）「春 ～spring～」

超ときめき♡宣伝部「どりーむじゃんぼ！」

Dream Ami「Zoo ～君がいるから～」

≒JOY「電話番号教えて！」

乃木坂46「最後に階段を駆け上がったのはいつだ？」「サヨナラの意味」

FANTASTICS「FINALE」

MAZZEL「Get Up And Dance」

Mr.Children「Saturday」「産声」「Again」「Sign」

Little Glee Monster「アカペラ春ソングメドレー」

レミオロメン「さあはじめよう」

※アーティスト名五十音順

【踊ってみた企画】パフォーマンス曲：「好きすぎて滅！」（M!LK）

中務裕太（GENERATIONS）

浦川翔平（THE RAMPAGE）

世界（EXILE/FANTASTICS）

木村慧人（FANTASTICS）

深堀未来・砂田将宏（BALLISTIK BOYZ）

川口蒼真（KID PHENOMENON）

小川桜花・山口綺羅（Girls2）

■番組情報

TBS『CDTVライブ！ライブ！』

03/30（月）19:00～22:57

進行：えとちゃん（江藤愛TBSアナウンサー）

■関連リンク

『CDTVライブ！ライブ！』番組サイト

https://www.tbs.co.jp/cdtv_livelive/