【今夜放送】『CDTVライブ！ライブ！』春の4時間SP タイムテーブル発表
本日、3月30日19時より、TBSにて『CDTVライブ！ライブ！』春の4時間スペシャルが放送される。
■タイムテーブル
【19時台】
＝LOVE「とくべチュ、して」
CANDY TUNE「倍倍FIGHT!」
原因は自分にある。「ニヒリズムプリズム」
Juice=Juice「盛れ！ミ・アモーレ」
SWEET STEADY「SWEET STEP」
Dream Ami「Zoo ～君がいるから～」
（※50音順）
＜名曲ライブ！ライブ！＞
JUJU「If We Hold On Together」
Little Glee Monster「アカペラ春ソングメドレー」
（※50音順）
【20時台】
生田斗真「スーパーロマンス」
＝LOVE「劇薬中毒」
EXILE「Rising Sun」
CANDY TUNE「HAPPY BOUNCE BIRTHDAY」
超ときめき♡宣伝部「どりーむじゃんぼ！」
≒JOY「電話番号教えて！」
乃木坂46「最後に階段を駆け上がったのはいつだ？」
レミオロメン「さあはじめよう」
（※50音順）
【21時台】
aoen「秒で落ちた」
EXILE「24karats GOLD LEGACY feat. 松本孝弘」
King Gnu「AIZO」
Tama （Hysteric Blue）「春 ～spring～」
Mr.Children「Saturday」「産声」「Again」「Sign」
M!LK「好きすぎて滅！」「爆裂愛してる」
（※50音順）
＜踊ってみた企画＞
中務裕太（GENERATIONS）
浦川翔平（THE RAMPAGE）
世界（EXILE/FANTASTICS）
木村慧人（FANTASTICS）
深堀未来・砂田将宏（BALLISTIK BOYZ）
川口蒼真（KID PHENOMENON）
小川桜花・山口綺羅（Girls2 ※2は2乗が正式表記）
「好きすぎて滅！（M!LK）
（※50音順）
【22時台】
鈴木雅之「渋谷で5時（2026 Ver.）feat.渋谷凪咲」
乃木坂46「サヨナラの意味」
FANTASTICS「FINALE」
MAZZEL「Get Up And Dance」
（※50音順）
歌唱時間は目安。
生放送につき放送内容などが変更になる場合あり。
■番組の見どころ
Mr.Childrenは最新曲「Saturday」と「産声」をテレビ初披露するのに加え、日曜劇場『リブート』の主題歌「Again」、さらに名曲「Sign」をそれぞれフルサイズで歌唱。
EXILEは、最新曲をフルサイズでテレビ初披露するほか、代表曲「Rising Sun」をパフォーマンス。乃木坂46は、最新曲「最後に階段を駆け上がったのはいつだ？」をフルサイズでテレビ初披露、さらに卒業ソング「サヨナラの意味」をパフォーマンスする。
CANDY TUNEは、最新曲「HAPPY BOUNCE BIRTHDAY」をテレビ初披露。そして大ヒットソング「倍倍FIGHT!」のステージも披露する。
King Gnuは人気アニメのオープニングテーマ「AIZO」、新体制では初出演となる超ときめき♡宣伝部は「どりーむじゃんぼ！」をそれぞれフルサイズでテレビ初披露。また『CDTVライブ！ライブ！』初登場の生田斗真はデビュー曲「スーパーロマンス」、レミオロメンは「さあはじめよう」をそれぞれフルサイズテレビ初歌唱する。
視聴者の反響に応えるおかわりライブでは、＝LOVEが「劇薬中毒」「とくべチュ、して」の2曲、Dream Amiがディズニー映画の日本版プロモーションソング「Zoo ～君がいるから～」をそれぞれフルサイズで再び披露。
鈴木雅之は色あせない名曲「渋谷で5時」を渋谷凪咲と披露、Tama（Hysteric Blue）は春にピッタリな名曲「春 ～spring～」、JUJUはダイアナ・ロスの名曲カバー「If We Hold On Together」、Juice＝JuiceはSNSで大バズり中の「盛れ！ミ・アモーレ」、原因は自分にある。は「ニヒリズムプリズム」、MAZZELは「Get Up And Dance」、FANTASTICSは「FINALE」、SWEET STEADYは「SWEET STEP」、≒JOYは「電話番号教えて！」、aoenは「秒で落ちた」をそれぞれフルサイズライブで魅せる。
Little Glee Monsterは『CDTVライブ！ライブ！春の大感謝祭2026』にて届けた「アカペラ春ソングメドレー」を歌唱。さらに「踊ってみた企画」にLDH選抜が再び登場。中務裕太（GENERATIONS）、浦川翔平（THE RAMPAGE）、世界（EXILE/FANTASTICS）、木村慧人（FANTASTICS）、深堀未来・砂田将宏（BALLISTIK BOYZ）、川口蒼真（KID PHENOMENON）、小川桜花・山口綺羅（Girls2 ※「2」は、二乗が正式表記）の9人で、M!LKの大ヒット曲「好きすぎて滅！」をダンスパフォーマンスする。
■出演アーティスト / 歌唱楽曲
aoen「秒で落ちた」
生田斗真「スーパーロマンス」
＝LOVE「劇薬中毒」「とくべチュ、して」
EXILE「最新曲」「Rising Sun」
CANDY TUNE「HAPPY BOUNCE BIRTHDAY」「倍倍FIGHT!」
King Gnu「AIZO」
原因は自分にある。「ニヒリズムプリズム」
Juice＝Juice「盛れ！ミ・アモーレ」
JUJU「If We Hold On Together」
SWEET STEADY「SWEET STEP」
鈴木雅之「渋谷で5時（2026 Ver.）feat.渋谷凪咲」
Tama（Hysteric Blue）「春 ～spring～」
超ときめき♡宣伝部「どりーむじゃんぼ！」
Dream Ami「Zoo ～君がいるから～」
≒JOY「電話番号教えて！」
乃木坂46「最後に階段を駆け上がったのはいつだ？」「サヨナラの意味」
FANTASTICS「FINALE」
MAZZEL「Get Up And Dance」
Mr.Children「Saturday」「産声」「Again」「Sign」
Little Glee Monster「アカペラ春ソングメドレー」
レミオロメン「さあはじめよう」
※アーティスト名五十音順
【踊ってみた企画】パフォーマンス曲：「好きすぎて滅！」（M!LK）
中務裕太（GENERATIONS）
浦川翔平（THE RAMPAGE）
世界（EXILE/FANTASTICS）
木村慧人（FANTASTICS）
深堀未来・砂田将宏（BALLISTIK BOYZ）
川口蒼真（KID PHENOMENON）
小川桜花・山口綺羅（Girls2）
■番組情報
TBS『CDTVライブ！ライブ！』
03/30（月）19:00～22:57
進行：えとちゃん（江藤愛TBSアナウンサー）
■関連リンク
『CDTVライブ！ライブ！』番組サイト
https://www.tbs.co.jp/cdtv_livelive/