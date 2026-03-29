キャリコネニュースが配信してきた3万本の記事の中から衝撃エピソードをピックアップ。今回は接客現場で遭遇した、客の「無知すぎるクレーム」を紹介する。生ビール4杯を「ヒビが入っている」と突き返す客。その正体は製造時の“繋ぎ目”に過ぎないのだが、注ぎ直しても「またヒビがある！変えろ！」と激昂。30代女性が「知らないことは幸せ」と皮肉る、バイト先で遭遇したクレーマーの恥ずかしすぎる勘違いとは――。※※※※接客