【競馬】ドバイワールドカップ2026・G1（3月28日／日本時間29日／メイダン競馬場・ダート2000メートル）【映像】ドバイワールドカップ2026レースの様子（ハイライト）ドバイワールドカップ2026が28日（日本時間29日）に開催。昨年のJRA年度代表馬で、今年2月に史上初のサウジカップ連覇を達成した日本馬フォーエバーヤング（牡5・矢作）は2着に終わり、昨年の雪辱とはならず。米マグニ