２８日午後７時３６分ごろ、神奈川、山梨、静岡各県で震度２の地震があった。気象庁によると、震源地は伊豆大島近海。震源の深さは約４０キロ、地震の規模はマグニチュード（Ｍ）４・０と推定される。神奈川で震度２を観測したのは横浜市泉区と中井町。横浜市中区や保土ケ谷区、磯子区、横須賀市、藤沢市、相模原市緑区、箱根町などで震度１となった。