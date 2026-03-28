3月28日、阪神競馬場で行われた11R・毎日杯（G3・3歳オープン・芝1800m）は、岩田望来騎乗の1番人気、アルトラムス（牡3・栗東・野中賢二）が勝利した。3/4馬身差の2着に3番人気のローベルクランツ（牡3・栗東・小林真也）、3着に2番人気のカフジエメンタール（牡3・栗東・矢作芳人）が入った。勝ちタイムは1:45.1（良）。【武豊日記】40年連続重賞勝利記録鮮やかに突き抜ける岩田望来騎乗の1番人気、アルトラムスが鮮やかな差