【毎日杯】アルトラムスが重賞初制覇…武豊カフジエメンタールは3着まで

3月28日、阪神競馬場で行われた11R・毎日杯（G3・3歳オープン・芝1800m）は、岩田望来騎乗の1番人気、アルトラムス（牡3・栗東・野中賢二）が勝利した。3/4馬身差の2着に3番人気のローベルクランツ（牡3・栗東・小林真也）、3着に2番人気のカフジエメンタール（牡3・栗東・矢作芳人）が入った。勝ちタイムは1:45.1（良）。

【武豊日記】40年連続重賞勝利記録

鮮やかに突き抜ける

岩田望来騎乗の1番人気、アルトラムスが鮮やかな差し切りを決め、重賞初制覇を飾った。道中は中団で脚を溜める形から、直線では力強く進出。坂を駆け上がる勢いそのままに先頭へ立つと、着差以上の完勝だった。また、2番人気で武豊騎乗のカフジエメンタールは3着までだった。

アルトラムス 3戦2勝

（牡3・栗東・野中賢二）

父：イスラボニータ

母：デジマノハナ

母父：スクリーンヒーロー

馬主：社台レースホース

生産者：社台ファーム

【全着順】

1着 アルトラムス 岩田望来

2着 ローベルクランツ 松山弘平

3着 カフジエメンタール 武豊

4着 ウップヘリーア 吉村誠之助

5着 フレイムスター 団野大成

6着 ブリガンティン 原優介

7着 シーズザスローン 幸英明