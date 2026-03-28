【毎日杯】アルトラムスが重賞初制覇…武豊カフジエメンタールは3着まで
3月28日、阪神競馬場で行われた11R・毎日杯（G3・3歳オープン・芝1800m）は、岩田望来騎乗の1番人気、アルトラムス（牡3・栗東・野中賢二）が勝利した。3/4馬身差の2着に3番人気のローベルクランツ（牡3・栗東・小林真也）、3着に2番人気のカフジエメンタール（牡3・栗東・矢作芳人）が入った。勝ちタイムは1:45.1（良）。
岩田望来騎乗の1番人気、アルトラムスが鮮やかな差し切りを決め、重賞初制覇を飾った。道中は中団で脚を溜める形から、直線では力強く進出。坂を駆け上がる勢いそのままに先頭へ立つと、着差以上の完勝だった。また、2番人気で武豊騎乗のカフジエメンタールは3着までだった。
アルトラムス 3戦2勝
（牡3・栗東・野中賢二）
父：イスラボニータ
母：デジマノハナ
母父：スクリーンヒーロー
馬主：社台レースホース
生産者：社台ファーム
【全着順】
1着 アルトラムス 岩田望来
2着 ローベルクランツ 松山弘平
3着 カフジエメンタール 武豊
4着 ウップヘリーア 吉村誠之助
5着 フレイムスター 団野大成
6着 ブリガンティン 原優介
7着 シーズザスローン 幸英明