インターネットリサーチを展開するNEXER（東京都豊島区）が、防災用品ショップ「Osamet」と共同で「サバイバル力が高そうな芸能人」についての調査を実施。その結果をランキング形式で公開しました。【画像】4位は「楽しく何でもこなせそう」な人TOP10を見る！調査は2026年2月10日から同月26日、全国の男女を対象にインターネットで行われました。計1000人から有効回答を得ています。3位は、お笑いコンビ「よゐこ」の濱口