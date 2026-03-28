インターネットリサーチを展開するNEXER（東京都豊島区）が、防災用品ショップ「Osamet」と共同で「サバイバル力が高そうな芸能人」についての調査を実施。その結果をランキング形式で公開しました。

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調査は2026年2月10日から同月26日、全国の男女を対象にインターネットで行われました。計1000人から有効回答を得ています。

3位は、お笑いコンビ「よゐこ」の濱口優さんで、73票でした。バラエティー番組「いきなり！黄金伝説。」（テレビ朝日系）の無人島で2泊3日を過ごす人気企画「無人島0円生活」で、素潜りで魚を捕る姿が印象に残っているようで、回答者からは「銛（もり）とウエットスーツさえあれば無人島でも生きていけそうだから」（40代男性）、「海さえあれば食べ物に困らなそう」（50代男性）、「サバイバル番組で大活躍だったので、実力は折り紙付きだと思う」（30代女性）といった声が寄せられたとのことです。

2位は、タレントの武井壮さんで、115票でした。「圧倒的な身体能力と知識の豊富さで、どんな環境でも生き延びられそう」（60代男性）、「力強いだけじゃなくて、どうすれば生き残れるかを考えて行動する人に感じるから」（40代女性）といったコメントがあったということです。

そして1位は、お笑いタレントのあばれる君で、142票でした。バラエティー番組「アイ・アム・冒険少年」（TBS系）の人気サバイバル企画「脱出島」で、無人島から脱出している印象が強いようで、回答では「番組で得たノウハウと、精神的にも強そうだから」（20代女性）、「無人島からの脱出における器具作りや食料調達の技量があるので頼もしい」（50代男性）、「ナイフ1本で生き抜いてしまいそう」（50代男性）などの回答が集まったとのことです。