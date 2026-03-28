現地３月27日に開催された国際親善試合で、トゥヘル監督が率いるイングランド代表は、ウルグアイ代表とロンドンにあるウェンブリーで対戦。35人も招集したなか、以下のメンバーが先発した。主将ケインやベリンガム、ライス、サカらはベンチ外となった。GK：トラフォードDF：リブラメント、トモリ、マグワイア、スペンスMF：ヘンダーソン、ガーナーFW：マドゥエケ、フォーデン、ラッシュフォード、ソランキ４日後に日本と戦うイ