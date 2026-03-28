“ホワイト劇場”に…久々復帰で81分に得点→終了間際にPK献上。日本戦控えるイングランド、70歳ビエルサ率いるウルグアイと１−１ドロー。ケイン、ベリンガムらはベンチ外
現地３月27日に開催された国際親善試合で、トゥヘル監督が率いるイングランド代表は、ウルグアイ代表とロンドンにあるウェンブリーで対戦。35人も招集したなか、以下のメンバーが先発した。主将ケインやベリンガム、ライス、サカらはベンチ外となった。
GK：トラフォード
DF：リブラメント、トモリ、マグワイア、スペンス
MF：ヘンダーソン、ガーナー
FW：マドゥエケ、フォーデン、ラッシュフォード、ソランキ
４日後に日本と戦うイングランドは立ち上がりから主導権を握り、押し気味に試合を展開。ただ、中々決定的な場面を作れない。
40分にはバルベルデにペナルティエリア内で右足を振り抜かれるも、しっかりとシュートブロックする。
スコアレスで折り返すと、56分に足を痛めたフォーデン、ソランキを下げ、10番のパーマーとリーズで田中碧の同僚キャルバート＝ルーウィンを送り込む。
すると、71分に交代選手の２人でビッグチャンスを創出。パーマーが蹴ったFKから、完全にフリーにキャルバート＝ルーウィンがヘッドで合わせたが、枠を捉えきれない。
それでも81分、ついに均衡を破る。CKからホワイトがファーで流し込んだ。カタールW杯以来、久々に代表に復帰したアーセナルDFは、69分からピッチに入っていた。
このままタイムアップかと思われたが、先ほど得点したホワイトが90＋４分にPKを献上。これをバルベルデに決められ、１−１のドローで終わった。
イングランドは日本戦を前に、70歳のビエルサが監督を務めるウルグアイを相手に、勝利を掴むことはできなかった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「日本は狂っている」侍ジャパン日韓戦勝利の裏で…日本サッカーの“衝撃結果”に海外驚愕！相手の監督は「泣き崩れた」
GK：トラフォード
DF：リブラメント、トモリ、マグワイア、スペンス
MF：ヘンダーソン、ガーナー
FW：マドゥエケ、フォーデン、ラッシュフォード、ソランキ
40分にはバルベルデにペナルティエリア内で右足を振り抜かれるも、しっかりとシュートブロックする。
スコアレスで折り返すと、56分に足を痛めたフォーデン、ソランキを下げ、10番のパーマーとリーズで田中碧の同僚キャルバート＝ルーウィンを送り込む。
すると、71分に交代選手の２人でビッグチャンスを創出。パーマーが蹴ったFKから、完全にフリーにキャルバート＝ルーウィンがヘッドで合わせたが、枠を捉えきれない。
それでも81分、ついに均衡を破る。CKからホワイトがファーで流し込んだ。カタールW杯以来、久々に代表に復帰したアーセナルDFは、69分からピッチに入っていた。
このままタイムアップかと思われたが、先ほど得点したホワイトが90＋４分にPKを献上。これをバルベルデに決められ、１−１のドローで終わった。
イングランドは日本戦を前に、70歳のビエルサが監督を務めるウルグアイを相手に、勝利を掴むことはできなかった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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