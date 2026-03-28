“ホワイト劇場”に…久々復帰で81分に得点→終了間際にPK献上。日本戦控えるイングランド、70歳ビエルサ率いるウルグアイと１−１ドロー。ケイン、ベリンガムらはベンチ外

“ホワイト劇場”に…久々復帰で81分に得点→終了間際にPK献上。日本戦控えるイングランド、70歳ビエルサ率いるウルグアイと１−１ドロー。ケイン、ベリンガムらはベンチ外