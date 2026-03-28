「ネットスーパー圏外」「市販薬も買えない」自虐する田舎者が知らない“都会の貧しさ”。コンクリートの川にはない、泥と草花が育む「エコトーン」の贅沢

僕は田舎の人間だが彼女は千葉市近くに住んでいる関係から、頻繁に新幹線で東京に降りている。付き合って10年になるけど、それ以前から東京で仕事もしているので、下手すると東京に住んで6年目ぐらいの上京労働者よりは地理にも明るい。好きな土地は笹塚です。

そんな人間だから、田舎と都会の違いも結構分かっているもので、どっちにも良い部分もあれば悪い部分もあると感じている。……と言うか田舎だろうと都会だろうと見過ごせない欠点はあるので、どっちが良いとかの話ではないんだよね。

でも、田舎から出ない人たちは割と、自分たちの住んでいる地域を卑下しがちだ。本当はそんなことないよ。都会にはないものはいっぱいあるよ、と言いたいが、本人がどう思うかが問題なんだよね。そういう田舎の人たちの声を、今回も読み解いてまいりましょう！ （文：松本ミゾレ）

「ネットスーパーが配達エリア外」「もう市販薬を買う場所が無い」

先日、ガールズちゃんねるとかいう田舎者でもアクセスできるサイトに「自分の住んでる所は田舎なんだと実感した事」というトピックが立っていた。

トピ主は「今話題のループに乗っている人を見たことがない」と書き込んでいる。LUUPをカタカナ表記しちゃうところがまさに田舎者。まあそうだよね。俺もこないだまでLUUPを「LOOP」と思い込んでた。

なんだそのちょっとだけイジッた表記。つまらねえ〜！ これだからLUUPに関わってる全ての奴はダサいんだよ。デザインもダサいし乗ってる奴の姿勢もダサい。普通に歩け。都会はただでさえ建物と建物の間隔が近いんだ。そんなだから運動不足になるんだぞ。LUUPなんかを移動に使ってる奴、どうしようもないです。

と、個人的な憤りも発散したところだし、このトピックに寄せられている、田舎者が田舎者だと実感した事例をちょろっと引用させていただきたい。

「ウーバーイーツなんて実在するの？」

「町唯一の薬局が改装のため閉店してると、もう市販薬を買う場所が無い」

「クマ出没のニュースがやっていたり、農作物についてのニュースが多い」

「最寄り駅のタクシーが撤廃した。アプリで呼ぼうと思ったらサービス提供外地域だった」

「タイミー募集が何にもない」

「ネットスーパーが配達エリア外」

このように、都会での当たり前に慣れている人からはなかなか想像できない状況がつらつらと。これでも田舎の常識の、ほんの一部なんだけどね。

タイミーはマジで田舎はまだろくに普及してないから、単発バイト探し文化も黎明期もいいとこ。タウンワーク一択だ。

都会は都会でデメリットはある

冒頭で書いたように、僕は田舎と都会を頻繁に右往左往している。さっきLUUPのこともちょろっと書いたが、アレも田舎にない。必要がないためだ。もう一つ、シェアサイクルもない。理由は簡単で、田舎はクルマ文化。1人1台レベルで車がないと不便なので、「ちょっと隣の駅まで」みたいな感覚でシェアサイクルを利用するといった使い方は不向きなんだよね。

隣の駅までチャリで45分とか掛かっちゃう土地だらけだから。なので田舎の基準としては、シェアサイクルが見当たらないってのも一つの指針になるような気がする。

ただ、都会は都会でデメリットもあるわけで、田舎者で、特に動物が好きな人間からすると、河川はマジで味気ない。

江戸川とかはまだマシだが、ちょっとした支流、水路となると水害対策としての護岸工事ががっちりし過ぎて、ろくなエコトーンがない。エコトーンというのは、学術的には異なる環境が隣接し、生物多様性に恩恵のある環境を指す。

たとえば河川だと、水辺に住む生き物たちの産卵場所になるような、ちょっとした泥の堆積や、草花が生える盛り土の余地があるのが河川におけるエコトーンなんだけど、都会にはそれがなかなか見当たらない。

ただ水路に水が流れてるだけじゃダメなんだよね。トンボの幼虫のヤゴは普段は水中にいるけど、羽化するには一度陸に出ないといけない。エコトーンがあれば草木によじ登ってそれができるが、左右をコンクリートで覆われると上陸すら難しい。だから都会ではトンボが少ない。

河川のエコトーンを意識しない都市設計では、そこに本来生息できていたはずの生き物が住めない。するとその生き物を餌にする動物も暮らしていけない。結果としてあちこちの水路は鯉やザリガニだらけの殺風景な環境になる。

田舎も近年は過剰な護岸工事で似たような状況になりつつあるが、それでも相対的に比較すると生物多様性の軍配はやはり田舎に上がるだろう。色々な生き物が暮らしていける環境こそ本当の意味での多様性の社会だと思うので、田舎に閉じ込められるようにして生きている気分になっている人も、そう気落ちせずにいてもらいたい。

貴方たちは実は、凄く恵まれているんですよ。LUUPで歩道走る連中とすれ違うこともないんだし。それって幸せなことですよ。